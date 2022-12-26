مدارس صغيرة وفصول مرنة.. تكليفات من وزير التعليم لـهيئة الأبنية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، اجتماعا مع اللواء يسرى عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسؤولى هيئة الأبنية بالمديريات التعليمية، بقاعة الاجتماعات بالهيئة، لمناقشة خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية.





وفى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدا أهمية المدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصرى من مرحلة الطفولة، مشيرا لدور الهيئة فى بناء المدارس التى تستوعب المواليد الجدد.

وشدد الوزير، على ضرورة مواكبة المدارس للتحول الرقمى وتوفير مدارس ذكية وفصول مرنة وشاشات تكنولوجية تساهم فى عملية التعلم وجذب الطلاب للمدرسة.

كما وجه الوزير، الهيئة بوضع تصور لبناء مدارس صغيرة "small schools" بمواصفات إنشائية ومعايير معينة، بهدف جذب صغار المستثمرين لقطاع التعليم بما يسهم فى زيادة عدد المدارس فى المناطق المزدحمة، والقرى البعيدة لخدمة الطلاب فى هذه المناطق السكنية، وفق معايير وآليات تضعها الهيئة، مشددا على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالجودة عند وضع المعايير.

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع إلى التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى المدارس اليابانية ومدارس النيل والمدارس الرسمية الدولية.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور الوزير هيئة الأبنية التعليمية، بعمل مراجعة وصيانة جميع المبانى المدرسية التى مر عليها أكثر من 15 عاما، للتأكد من السلامة والأمان على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، استعرض اللواء يسرى عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنجازات الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت فى مجال الإنشاءات خلال الفترة من 2021/7/1 حتى الآن من تنفيذ وتسليم لعدد إجمالى 1670 مشروعا بإجمالى 24799 فصلا، بالإضافة إلى أنه جارى العمل حاليا لعدد 919 مشروعا بإجمالى 14724 فصلا، كما تم إعلان عدد 467 مشروعا بإجمالى 7102 فصل، ليصل إجمالى المشروعات التى تم إتخاذ إجراءات بشأنها خلال الفترة من 2021-7-1 حتى الآن عدد 3056 مشروعا بإجمالى 46625 فصلا.

جاء ذلك بحضور اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واللواء نير حمدى نائب مدير الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.