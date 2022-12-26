أستون فيلا ضد ليفربول.. محمد صلاح يقود هجوم الريدز فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 07:28 مساءً - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره أستون فيلا، المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2022-2023.

وجاء تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ماتيب، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز.

تشكيل ليفربول

أستون فيلا ضد ليفربول

ويخوض الريدز مواجهة الليلة وهو يحتل المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، جمعهما من 14 مباراة حقق 6 انتصارات و4 تعادلات ومثلهما خسارة، فيما يأتي فريق أستون فيلا فى المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

ويسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات في البريميرليج، بعدما فاز على ضيفه ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة.

ويبحث الريدز بقيادة مدربه يورجن كلوب لمصالحة جماهيره بعدما ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي 2022-2023، من دور الستة عشر بعد الهزيمة التي تلقاها مؤخرا أمام نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل محمد صلاح في تعزيز سجله التهديفى مع ليفربول هذا الموسم، بعدما سجل 17 هدفا خلال مشاركته في 29 مباراة بجميع البطولات، بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

وتحمل مواجهة الإثنين، رقم 8 للنجم المصرى محمد صلاح أمام أستون فيلا فى جميع البطولات، حيث شارك الفرعون أمام الفيلانز فى 7 مواجهات سابقة.

واشترك محمد صلاح بـ7 أهداف فى 7 مباريات أمام أستون فيلا، حيث سجل النجم المصرى 5 أهداف، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وساهمت أهداف محمد صلاح فى تحقيق ليفربول 6 انتصارات فى مواجهات أستون فيلا، فيما خسر الريدز مواجهة وحيد أمام الفيلانز.