السيسي يتفقد مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية كما استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي.

افتتح الرئيس اليوم الإثنين مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

وتفقد مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية، كما استمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شرح تفصيلي.

ويعتبر صرحا صناعيا عالميا علي أرض مصرية، يقوم بصناعة المنتجات الاستراتيجية الهامة التي لا يستغني عنها المواطن المصري.

وتعد مصانع شركة النصر للكيمياويات الوسيطة من الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية في مصر مصانع إيمانا منها بتوفير الاسمدة والمبيدات غير الضارة للفلاح المصري الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد المصري لتوفير الاكتفاء الذاتي للشعب من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والقطن وغيرها.

ويعد مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذي شرفه بالافتتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في 7 أغسطس من عام 2019 وكانت مساحة المرحلة الأولى للمجمع 285 فدانا، لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى وذلك بتصنيعه فى صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية.

وبإنشاء مصانع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم يبلغ الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة / حوالى مليون طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسية / لخدمة قطاع الزراعة بمصر.