وزيرة الهجرة تتابع حالات المصريين المصابين في حادثة انفجار سفينة على الحدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تتابع عن كثب مع وزارة الخارجية المصرية بأنقرة، حادثة انفجار سفينة شحن على السواحل التركية، وكان على متنها طاقم السفينة المكون من 17 شخص من بينهم 14 مصري.

وفي إطار المتابعة تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بأنقرة والتي فادت ان اجمالى المصابين ١٤ مصرى، وثلاثة من المصابين في حالة خطرة،كما أن قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت، مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك على العثور عليه.

ومن جانبها قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أنها في متابعة مستمرة للاطمئنان على حالات المصابين، الذين يتلقون علاجهم بأحدى المستشفيات هنا، وكذلك ما يتم من جهود العثور على قبطان السفينة، متمنية الشفاء العاجل والسلامة لكافة المصابين.