وزير الإسكان: غدًا إتاحة أراض جديدة مميزة بمشروع ”بيت الوطن” للمصريين في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراض جديدة مميزة، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، حيث سيتم غدًا الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري، إتاحة قطع الأراضى الجديدة بالموقع الإلكتروني للمشروع بعد تحديثه.

وأوضح وزير الإسكان، أن الأراضى الجديدة التي سيتم إتاحتها، بمدن القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، العبور، العبور الجديدة، بدر، الشيخ زايد، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، والمنصورة الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أن إتاحة تلك الأراضي بهدف تلبية رغبات أكبر قدر من الحاجزين الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز خلال الفترة السابقة اعتبارًا من تاريخ 30/5/2022، وذلك بإعطائهم الأولوية فى الحجز، وكذلك إتاحة الفرصة للراغبين الجدد فى الحجز، موضحًا أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجارى، ولمدة أسبوعين، سيتم فتح الباب لاستقبال استكمال التحويلات لمن قاموا بالتحويل سابقا خلال المدة سالفة الذكر، وكذلك تحويلات الحاجزين الجدد.