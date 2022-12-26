لطيف نهارا بارد ليلا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، يسود القاهرة الكبرى ومدن القناة طقس مائل للبرودة صباحا، لطيف نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا وطقس غائم بشكل جزئى.

أما الوجه البحرى، فيشهد طقس مائل للبرودة صباحا لطيف نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا وطقس غائم بشكل جزئى.

فى حين تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة صباحا لطيف نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا، وطقس غائم بشكل جزئى.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء، طقس مائل للبرودة صباحا لطيف نهارا بارد ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%، وطقس غائم بشكل جزئى.

وتسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف صباحا، معتدل نهارا، بارد ليلا، مع وجود نشاط للرياح، وطقس غائم بشكل جزئى.

وتشهد شمال الصعيد، طقس مائل للبرودة صباحا، لطيف نهارا، بارد ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا وطقس غائم بشكل جزئى.

فى حين تشهد جنوب الصعيد، طقس مائل للبرودة صباحا لطيف نهارا بارد ليلا، مع طقس مشمس.