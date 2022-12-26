محافظ الإسماعيلية يبحث مع اتحاد العمال دفع التنمية وحقوق العمالة

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال محافظة الإسماعيلية بحضور نائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الدين.
ووجّه بشارة، مدير القوى العاملة بدراسة أماكن مقترحة لإقامة نادى اجتماعى ترفيهى خاص بالاتحاد المحلى لعمال المحافظة، على أن يضم النادى صالة للألعاب الرياضية من أجل الحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى استعداده الكامل لرعاية الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية للنقابة وترحيبه بكافة الأفكار التى من شأنها خدمة عمال المحافظة.
ودعا بشارة مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال محافظة الإسماعيلية لتمثيل العمال فى كافة الفعاليات الخاصة بالمحافظة تقديرًا وعرفانًا بدور العامل المصرى فى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
بدوره، أفاد محمد أنيس، أن المحافظة بصدد تنظيم مؤتمر للتوظيف خلال الفترة القادمة، الذى سيضم عددًا غير محدود من الفرص المتاحة للعمل الجاد بالإضافة إلى فرص عمل أخرى لذوى الهمم.
وناشد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محافظ الإسماعيلية بضرورة إيجاد متنفس لعمال محافظة الإسماعيلية وأندية وشواطئ المحافظة بأجر مخفض؛ مراعاةً للظروف المعيشية للعامل، وإثر ذلك وجه المحافظ بتخصيص حصة من التذاكر المخفضة لمجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال المحافظة للأندية التابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية.
كما تم مناقشة التنسيق بين مجلس الإدارة وجهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية من أجل الإعلان عن فرص العمل المتاحة بالمناطق الاستثمارية بالمحافظة.
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