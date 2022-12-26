خلال اجتماع المجلس التنفيذى.. محافظ المنيا يناقش عددا من الملفات المهمة

جدة - نرمين السيد - قدم محافظ المنيا، التهنئة لجميع الحضور وللأخوة الاقباط، بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد، مٌعربًا عن خالص أمنياته بأن يُديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

استعدادات الاحتفال بأعياد رأس السنة

وناقش المحافظ، خطة المحافظة لاستقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لعام 2023، بمختلف القطاعات الخدمية، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى، والغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

خطة مديرية التعليم لامتحانات الفصل الدراسى الأول

كما بحث "القاضى"، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى ستبدأ فى يناير المقبل للعام الدراسى 2022-2023، موجهًا بالتنسيق الدائم بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أبناءنا الطلاب.

وأكد المحافظ، على الاستمرار فى متابعة ملف الأكاديميات والمعاهد غير المرخصة، لافتًا إلى أن هناك تعليمات صادرة من وزارة التعليم العالى، بغلق الأكاديميات والمعاهد الوهمية، والغير مرخصة، حرصًا على تحقيق الصالح العام.

إشادة بجهود مديرية التموين

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ الشكر والتقدير للدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين لجهوده المتميزة فى متابعة الأسواق وتوفير السلع والرقابة التموينية، موجهًا باستمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع والاستمرار فى إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة، وضمان عدم تعطيش الأسواق، وكذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

متابعات دورية على مخرات السيول

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للطقس، بالإضافة للمرور الميدانى على مخرات السيول، ومتابعة الحالة العامة لكافة المعدات ورفع درجة الاستعداد، تحسبًا لأى ظروف طارئة تنتج عن حالة الطقس.

"حياة كريمة" فى المنيا

وأوضح "القاضى"، أن الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم وفقًا للخطة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أن هناك متابعة ميدانية أسبوعية بكافة المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة للإشراف الميدانى على الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات، بهدف تذليل العقبات والوقوف على الاحتياجات الفعلية.

شكر واجب

كما وجه أعضاء مجلس النواب، الشكر والتحية، لمحافظ المنيا وجميع الأجهزة التنفيذية، للمتابعة المستمرة لجميع الملفات بالقطاعات المختلفة وخاصة ملف توفير السلع التموينية، من خلال الجولات الميدانية والمتابعات المستمرة بجميع مراكز المحافظة مما ساهم فى احتواء هذا الملف.

استعدادات مديرية الصحة

من جانبه، استعرض الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، استعدادات مديرية الصحة، لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، كما تم مناقشة موقف تداعيات فيروس كورنا المستجد، وكيفية مواجهه أى موجة جديدة لتداعيات الفيروس، مضيفًا أن الحالة العامة بالمستشفيات على أتم الاستعدادات لمواجهة أى موجة لفيروس كورونا المستجد.

تنفيذ الخطة الموحدة

كما استعرض هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالى 2022-2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لتعظيم الاستفادة من المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.