مصانع الكلور.. مياه محلاة للمنازل وتوفير للعملة الصعبة (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أهمية مصانع الكلور:
ولفت مدبولى، إلى أن طبيعة عمل مصانع الكلور تتطلب عمل صيانة كل عام، وبناء عليه يتوقف المصنع خلال فترة الصيانة، لذلك يكون لدينا أزمة بسبب توقف بعض محطات المياه عن العمل وإلا سيكون البديل استيراد الكلور بالدولار.
وأوضح أنه تم تزويد كميات المياه المنتجة اليوم من 25 إلى 30 %، وقال إنه لولا صناعة إنتاج الكلور لأصبحنا نستورد نصف احتياجاتنا منه بالعملة الصعبة، مؤكدا أن هذه المشروعات تعتبر أمن قومى.
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