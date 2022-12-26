«جمارك الغردقة» تضبط محاولة تهريب نقد أجنبى وسبائك وجنيهات ذهبية (صور)

جدة - نرمين السيد - وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 80 لسنه 2003، وتعديلاته بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنه 2002، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2022، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وبناءً على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائى بصالة السفر الدولى، مفادها محاولة راكبتين مغادرتين إلى إسطنبول على رحلة الخطوط الجوية التركية، تهريب كمية من النقد الأجنبى والسبائك والعملات الذهبية والفضية.

وقام مهند سامى، المشرف على صالة السفر، بتكليف محمد أبوبكر رسلان، مأمور الجمرك المُعين بصالة السفر، بتفتيش حقائب فتبين وجود 86 ألف يورو و1400 فرنك سويسرى و5 جنيهات ذهبية و5 سبائك من الذهب و24 جنيه فضى. وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 39 لسنه 2022، وإحالة الراكبتين للنيابة العامة، وذلك بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر. يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركى.

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