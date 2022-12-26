مصر للطيران تحتفل بأعياد الكريسماس مع عملائها بمطار القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - احتفلت شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي مع عملائها المسافرين من مطار القاهرة الدولي، بأعياد الكريسماس من خلال تقديم تخفيضات وأميال سفر مجانية لعملائها فضلًا عن قيام سانتا كلوز بتوديع المسافرين قبل إقلاع الرحلات وتقديم الهدايا التذكارية لهم والتقاط الصور معهم في صالة السفر بمبنى الركاب رقم (2) و(3) والتي تزينت بمظاهر الكريسماس وألوانه بهدف الترويج لرحلاتها، ورسم البسمة وإدخال البهجة على المسافرين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران المهندس يحيى زكريا - في تصريح اليوم الاثنين إنه في ضوء حرص مصر للطيران على تقديم خدمات متنوعة وتسهيلات لعملائها المسافرين تسير الشركة على مدار اليوم رحلات إلى مناطق الجذب السياحية وخاصة في فترة المواسم والأعياد تتناسب مع مواعيد حجز وإقامة العملاء وبرنامجهم السياحي.

وأضاف أنه في إطار احتفالات الشركة بالعام الجديد تم تزيين جميع استراحات الشركة لاستقبال المسافرين، كما تزينت محطات مصر للطيران في صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والعديد من المحطات الخارجية لاستقبال العام الجديد.

وأكد زكريا أنه يسعدنا دائما استقبال العملاء على رحلات الناقل الوطني إلى ما يقرب من 70 وجهة حول العالم فضلا عن الاستفادة من عضويتنا في تحالف ستار العالمي الذي يصل إلى 1300 مطار في 193 دولة حول العالم.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار إيهاب الطحطاوي، إن مصر للطيران قدمت بهذه المناسبة مزايا مجانية للمسافرين على رحلاتها اليوم شملت تخفيضات على تذاكر السفر وتذاكر وزن إضافي مجانية وتقديم أميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم.

كما قامت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بتقديم هدايا تذكارية للمسافرين بمبنى الركاب 2، 3 بالمطار وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع المسافرين وسانتا كلوز.