تخفيضات وأميال سفر مجانية.. مصر للطيران تحتفل بالكريسماس

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، صرح المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه فى ضوء حرص مصر للطيران على تقديم خدمات متنوعة وتسهيلات لعملائها المسافرين تسير الشركة على مدار اليوم رحلات إلى مناطق الجذب السياحية وخصوصا فى فترة المواسم والأعياد تتناسب مع مواعيد حجز وإقامة العملاء وبرنامجهم السياحى.

وأضاف زكريا أنه فى إطار احتفالات الشركة بالعام الجديد تم تزيين جميع استراحات الشركة لاستقبال المسافرين، كما تزينت محطات مصر للطيران فى صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والعديد من المحطات الخارجية لاستقبال العام الجديد. وتابع: "يسعدنا دائما استقبال العملاء على متن رحلات الناقل الوطنى إلى ما يقرب من 70 وجهة حول العالم فضلا عن الاستفادة من عضويتنا فى تحالف ستار العالمى الذى يصل إلى 1300 مطار فى 193 دولة حول العالم". من ناحية أخرى، صرح الطيار إيهاب الطحطاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن مصر للطيران قدمت بهذه المناسبة مزايا مجانية للمسافرين على رحلاتها اليوم، شملت تخفيضات على تذاكر السفر وتذاكر وزن إضافى مجانية وتقديم أميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم. كما قامت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بتقديم هدايا تذكارية للمسافرين بمبنى الركاب 2،3 بالمطار وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع المسافرين وسانتا كلوز.

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