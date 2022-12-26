القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل بـ«قيد الموردين للشركات المحلية»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع، بدء التسجيل بسجل (قيد الموردين) للشركات التى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة، عن العام المالى 2023 / 2024، فى إطار حرص القوات المسلحة، على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى، التى ترغب فى التعامل معها، طبقا لما يلى:





1- فتح باب التسجيل للشركات المحلية (المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2023) التى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة، عن العام المالى (2023 / 2024) من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع (منظومة إصدار الموافقات الأمنية) من خلال الرابط التالى: (https://sapprovals.mod.gov.eg) اعتبارا من 1 / 1 / 2023. وعقب تسجيل الشركات، يجرى إخطارها على الموقع عاليه، بجميع البيانات والأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى (1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر).

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