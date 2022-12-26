جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف أبرز المشروعات التى تنفذها الدولة، ضمن مبادرة حياة كريمة. وكان لمحافظة قنا نصيبا في المرحلة الأولى من المبادة، بعد دخول 5 مراكز هي أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص ضمن المرحلة الأولى، وتضم 19 وحدة قروية بإجمالى 88 قرية و769 نجعا تابعا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 690 مشروعا.. حياة كريمة بلا توقف فى قنا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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