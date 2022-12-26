المشروعات القومية الإنتاجية.. اكتفاء ذاتى وفرص عمل وتوفير عملة صعبة

جدة - نرمين السيد - وعلى طول الخط يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل مستمر مشروعات، ومصانع إنتاجية، هدفها الأول تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى توفير العملة الصعبة.

إنتاج الكلور

فى هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن المشروعات الإنتاجية مزاياها متعددة، مشيرا إلى مشروع إنتاج الكلور محليا ـ على سبيل المثال ـ والذى يعد أحد أهم تلك المشروعات التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشائها.

وأضاف فى تصريحات متلفزة "أن الهاجس الأكبر له عندما كان وزيرا للإسكان، هو توفير الكلور لمحطات مياه الشرب، حيث لا يوجد سوى محطتين، فيما كانت تكلفة الاستيراد عالية، وبالتالى يتم استهلاك عملة صعبة، إضافة إلى خروج المحطة التى ستشهد التقية عن الخدمة لحين الانتهاء منها".

وبين أنه مع التوجيهات الرئاسية، بإنشاء مصنع لتوفير الكلور لتنقية المياه، سيتم توفير فرص عمل للشباب، والعمل الصعبة التى كانت تستورد بها المادة، إضافة إلى عدم التأثر بالأزمات الخارجية والتى قد تمنع الاستيراد فى الأصل، مثلما حدث مع بعض المنتجات التى توقفت لفترة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

مصنع الأسمدة الآزوتية

كما يعد مصنع الأسمدة الآزوتية، ضمن المشروعات القومية الإنتاجية، والذى يوفر السماد للمزارعين بسعر مناسب، ويفتح الباب أما تشغيل آلاف العمالة فى الزراعات، كما يوفر المنتج الزراعى بأسعار مناسبة.

ومن المتوقع أن يوفر المصنع أكثر من 700 ألف طن، للمزارع، بما يساعده على إنتاج مواد غذائية ذات قيمة عالية، وبسعر عادل، وبالتالى لا يضطر إلى رفع الأسعار، كما لن يكون مضطرا للاستيراد من الخارج أيضا.

المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بالسادات

أيضا يعتبر "المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بالسادات"، ضمن المشروعات القومية الإنتاجية الهامة، حيث أنشئ على ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالى 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن فى اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حى بالدورة ‏الواحدة.

ويعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذها، ‏وإدارتها، وفق الهيئة العامة للاستعلامات.

كما يضم المجمع 6 مزارع فرعية منهم 5 مزارع ‏حلاب ومزرعة ‏واحدة للتسمين، ومركز علمى بيطرى للأبحاث والتدريب، ومستشفى ‏بيطرى، ‏ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعى، ومزارع لتربية ‏الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية ‏حديثة متكاملة ومصانع لمختلف ‏منتجات الألبان.‏‏

بركة غليون

وتأتى "بركة غيلون" على رأس المشروعات الهامة، وتعد أكبر مزرعة للاستزراع السمكى بالشرق الأوسط، ويهدف فى المقام الأول إلى سد الفجوة الغذائية فى قطاع الأسماك.

كما يسهم المشروع بنسبة كبيرة فى الحد من الهجرة غير الشرعية، خاصة أن محافظة كفر الشيخ تتصدّر محافظات مصر فى أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الشباب.

يعمل فى المشروع 5 آلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى عمالة غير مباشرة تصل إلى 30 ألف عامل، كما تسهم إنتاجية مشروعات الشركة فى تخفيض واردات الأسماك بنسبة 27٪ تقريبًا.