كرم جبر: لجنة عليا بين مصر والعراق لتوقيع بروتوكولات تعاون فى مختلف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - أعلن الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا بين مصر والعراق، للتوقيع على بروتوكولات تعاون فى مختلف المجالات، ومن ضمنها الإعلام.

وقال جبر - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "زرت العراق 3 مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولاحظت أنه في كل زيارة هناك تقدم وازدهار في العاصمة بغداد، فضلا عن الأمن والاستقرار فيها".

وأضاف أن تجربة تبادل الخبرات بين العراق ومصر، وبلورته بمشروع تعاون اقتصادي مدني بين البلدين؛ سيفتح مجال العمل للشباب واستثمارات جديدة والانفتاح على العالم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك بروتوكول تعاون يتناول فيه عدة أمور منها إنشاء منصة مصرية - عراقية للترويج عن المشروعات والقضايا المشتركة بين البلدين وبصورة دائمة ومستمرة، وكذلك الاتفاق على برامج التدريب وأن تكون هناك زيارات متبادلة بين البلدين.

ولفت كرم جبر إلى أن السياسة الخارجية المصرية لها أطر وإستراتيجية، والإعلام يعمل على هذه الإستراتيجية التي تتضمن احترام الدول والشعوب وإرادتها وعدم التدخل في شانها.. مبيناً أن مصر لديها إيمان قوي بالتضامن العربي والذي بدوره سيحل الكثير من مشاكل المنطقة.. منوها بأن التعاون السياحي مهم جدا، خاصة وأن العراق يمتلك إمكانيات وكنوز سياحية كبيرة ومصر أيضا، إلا إن الأمر يحتاج إلى تعاون مكثف في مجال الإعلام لإلقاء الضوء على الأماكن السياحية بين البلدين.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد استقبل وفداً برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ضم عددا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المصرية، وبحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين.