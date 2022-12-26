جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بشأن عقد لقاء مع ممثلى شركة غاز مصر بالمنوفية، وذلك للوقوف على أحدث التعديلات بقوانين تصاريح وترخيص الغاز، والوقوف على السلبيات والإيجابيات أثناء التطبيق، ومتابعة آداء العمل لإدارة السلامة والصحة المهنية، المنوطة بالتعاون مع الشركة، ورسم السياسيات العامة لخطة العمل، والتعاون فى الفترة المقبلة.





وأوضح سعد عبد الرحيم، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، فى تقريره للوزارة، أهمية التعاون المشترك والمستمر بين القوى العاملة والغاز من أجل توفير الحماية الكافية للمواطنين والعاملين بالمحطات الخاصة بالغاز، وضرورة التفتيش الدورى عليها من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية. وقال إن التعاون المشترك من أجل فتح آفاق جديدة للعمل وتحقيقا لرؤية مصر 2030 ومساعدهة المحافظة للنهوض والحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية المترددين على المحطات والعاملين داخلها وتوفير وسائل الحماية اللازمة للمواطنين. وأضاف أن أوجه التعاون بين الطرفين خاصة فى أثناء منح التراخيص والمتابعة المستمرة والتفتيش الدورى وتشجيع المواطنين لتحويل السيارات إلى الغاز وتوفير التوعية والإرشاد للمواطنين والتوجيه حول أساليب السلامة والصحة المهنية. وحضر اللقاء المهندس هانى محمد مجاهد مدير عام منطقة المنوفية بشركة غاز مصر، والمهندس أيمن محمد عبد الرشيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية منطقتى المنوفية والغريبة، والمهندسة إيمان عاطف العمرى مدير إداره السلامة والصحة المهنية منطقة المنوفية، والمهندس هشام صلاح مدير عام السلامه والصحه المهنيه شركة كار جاز، والمهندسة نوران عبد الواحد أخصائى السلامة بالمنوفية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تتابع أداء إدارة السلامة والصحة المهنية مع«غاز مصر»بالمنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.