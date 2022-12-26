المستشفيات التعليمية تدشن أول دبلومة مهنية بمصر لتدريب مدربى التمريض

جدة - نرمين السيد - كعادتها دوما فى طليعة صفوف الريادة والتفرد، تحرص الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على توفير الأنشطة التدريبية المتميزة، ويكون لها السبق دوما فى تقديم برامج تدريبية متقدمة داخل مركز تدريب الأمانة الفنية التابع للهيئة، سعيا منها للالتزام بخطط التدريب والتعليم الطبى المستمر، والتى تضمن جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها، لصالح المريض المصرى.





وصرح محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة بأنه فى ظل التطور السريع فى مجال التعليم الطبى المستمر فى مجال التمريض، وخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيهات القيادة السياسة بضرورة تحسين وتطوير المستوى المهنى والعلمى لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية للتمريض، لإعداد كوادر متخصصة من المدربين فى مجال التدريب والتعليم الطبى، قامت الهيئة فى إطار دورها الريادى بالإعلان عن الدبلومة المهنية الأولى من نوعها لتدريب المدربين فى مجال التعليم التمريضى، والتى تهدف إلى تنمية المعارف وتطوير مهارات المدربين الشخصية، وتحسين وتنمية القدرات والاستعدادات والإلمام الجيد بالعملية التعليمية، وتنمية مهارات التفكير للمدربين، وتطوير قدراتهم البحثية، وذلك من خلال تقييم الاحتياجات التدريبية، ومكونات العملية التعليمية، بالإضافة إلى التنوع فى استخدام أساليب ومهارات واستراتيجيات التعليم الحديثة، لتوسيع ناتج عملية التعليم والتدريب الطبى فى مجال التمريض.

وأضاف بأن الدبلومة تستهدف أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية للتمريض، وأعضاء فريق تدريب التمريض وأخصائيى التمريض بالمستشفيات، بشرط حصول المتقدمين على الأقل على درجة البكالوريوس فى التمريض من إحدى الجامعات المصرية او ما يعادلها، مما يتيح لهم التقدم للإنضمام لهيئة التدريس بالمعاهد الفنية للتمريض بالهيئة، بالإضافة إلى أن الدبلومة معتمدة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وتوثق فى الخارجية المصرية، وانضمام كوادر حاصلة على هذا المستوى من التدريب لتعليم أبنائنا من طلبة معاهد التمريض سيكون له أكبر الأثر فى تقديم أجيال متميزة بهيئة التمريض بوحداتنا ضمانا لجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأفادت ماجدة شهاب منسق تدريب التمريض بالهيئة، بأن مدة الدراسة بالدبلومة 368 ساعة تدريبية ما بين تدريب نظرى وعملى وورش عمل، وتم إعدادها وفقا لأحدث النظم التدريبية والتعليمية المتبعة وتضم مجلس علمى متميز، ويحاضر بها نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مختلف المجالات، حيث تم تصميم جلسات تعليمية وتفاعلية مؤثرة لتسهيل عمليه التعلم وضمان استمرارها، بالإضافة إلى تحفيز المتدربين، وتدريبهم على كيفية إدارة الجلسات التدريبية وكيفية التفاعل والتواصل من خلال الجلسات التدريبية وورش العمل لفهم عمليه التعليم، وكيفية تطوير وتصميم ووضع المناهج التعليمية فى إطار التقنيات التدريبية والاستراتيجيات الحديثة، كما سيتم تدريبهم على طرق تقييم العمليات التعليمية والتدريبية المختلفة، وكيفية استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق ناتج التعلم، للوصول إلى مدرب متميز حاصل على أحدث الأساليب التعليمية والتدريبية، والتى تتيح له تدريب الطلبة ونقل خبراته إليهم بكل سهولة ويسر، للحصول على كوادر تمريضية قادرة على تقديم خدمة طبية متميزة وفق أحدث المعايير العالمية.