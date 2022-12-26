السيسى يوقف موكبه للحديث مع سيدة جالسة على الرصيف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، افتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ"أبو رواش" فى الجيزة.

وقال الرئيس السيسى إن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، مضيفا "إن الغازات الطبية فى مصر كانت تكفينا إلا أن تحدى انتشار فيروس كورونا جعلنا فى حاجة للمزيد الأمر الذى دفعنا للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات"، مؤكدا أن افتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبى الذى من الممكن أن يحدث خلال السنوات القادمة.

وتابع الرئيس السيسى: "إننا نسعى إلى سد الاحتياجات المحلية من الهيدروجين"، مشددا فى الوقت نفسه على أن الدولة حرصت على تحقيق الاستقرار فى مدخلات الزراعة.

ودعا الرئيس السيسى إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أية حقائق عن الشعب.

وقال الرئيس إن مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية.

وأكد الرئيس ضرورة العمل على إيجاد حلول بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.