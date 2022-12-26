محافظة الجيزة تزيل 170 حالة تعد على الأراضى الزراعية بأطفيح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بالتعدى على الأراضى.





وتابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج الحملات التى تم تنفيذها بمراكز أطفيح ومنشأة القناطر والتى ساهمت فى إزالة 170 حالة تعد على الأراضى الزراعية. وقد تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أطفيح فى إزالة 115 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضى الزراعية ضمت 51 حاله بقرى نزلة ترجم والخرمان والبرمبل والصالحية على مساحة 5600 م، وإزالة حالتى تعد على خط أنابيب البترول بقرية عرب الإشرافية على مساحة 1500 م بالإضافة إلى إزالة 62 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرى المركز على مساحة 7215 م، بالتعاون مع الجهات الأمنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق. واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشآة القناطر فى إزالة 55 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وشملت إزالة 6 حالات بناحية غرب الرياح بأبوغالب على مساحة 2300م خارج الحيز العمرانى ولاية هيئة النوبارية إلى جانب إزالة حالة بقرية بهرمس على مساحة 100م بالطوب الأبيض، و3 حالات فى المهد على مساحة 92 م بقرية كفر حجازى بالإضافة إلى إزالة لـ4 حالات تعد على أراضى زراعية بقرى برقاش وأبو غالب والجزاية بمساحات تتراوح بين 65، 100 ، 255 م، كما تمت إزالة مخالفة بناحية أم دينار عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض البلوك على مساحة 50م بالإضافة إلى ضبط وإزالة 41 حالة بناء مخالف لمقابر بناحية المنصورية على أراض زراعية على مساحة 450 م تقريباً. وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

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