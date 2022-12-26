محافظ المنيا: حملات مستمرة لضبط الأسواق ولن نسمح باستغلال المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه مع كبار التجار والموزعين ووكلاء الشركات الكبرى، بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وممثلى مديرية الأمن ومباحث التموين، لبحث الموقف الحالى لمنظومة ضبط الأسواق والأسعار بجميع مراكز وقرى المحافظة، ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق.
ولفت إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كل منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كل السلع وعدم رفع أسعارها وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، عقب انتهاء المهلة المحددة للإعلان عن أسعار المنتجات، والتى ستنتهي الأربعاء المقبل مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.
وطالب المحافظ، الحضور بتحقيق الأسعار العادلة التى تناسب كل فئات المواطنين، وتوحيد الجهود فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى يشهدها العالم، للخروج بالبلاد من هذه الأزمة، والعمل على التنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موجها كبار التجار بتحديد مواقع المخازن التى تتوافر بها السلع الغذائية الخاصة بهم.
كما وجه المحافظ، بالاستمرار فى تنفيذ معارض بجميع مراكز وقرى المحافظة، لعرض المنتجات بأسعار مخفضة لكل فئات المواطنين، ليتوافر بها جميع السلع والمواد الغذائية وكل احتياجات ومتطلبات المواطنين، كما سيتم إرسال سيارات محملة بالمواد الغذائية لتجوب قرى المحافظة، ضمن جهود المحافظة للحفاظ على تحقيق التوازن داخل الأسواق ومتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها.
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