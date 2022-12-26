«القوى العاملة بالنواب» توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وسامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلى وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية.

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن" اللجنة" تبدأ اليوم فى مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون تضعها فى الاعتبار خلال المناقشات.

وكانت الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة قد أشارت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلى قـانون عمـل جديد، يلبى تطلعات الشعب المصرى، فى تحقيـق العدالـة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفى العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفى فـى هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضى، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـى أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، فى العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهى الثغرات التى يعالجها المشروع الحالى المطروح للنقاش