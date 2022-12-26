بـ5 مليارات دولار.. إفراج عن بضائع بالموانئ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشف مركز معلومات مجلس الوزراء بالأرقام عن إفراجات بمليارات الدولارات للبضائع الموجودة بالموانئ، قبل أيام من العام الجديد 2023، وانتهاء الأزمة بالإفراج عن آخر ما تبقى خلال الفترة المقبلة.





وأوضح أن الجهود الحكومية المتواصلة، خلال الفترة من 1 إلى 23 من شهر ديسمبر الحالى، نجحت فى الإفراج عما قيمته 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة بالموانئ، من أصل بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت، ليُصبح المتواجد الآن بضائع قيمتها 9.5 مليارات دولار فقط من ضمنهم 3.4 مليار دولار بضائع سيعاد تصديرها للخارج، لتصبح القيمة الفعلية للسلع المطلوب تدبير موارد للإفراج عنها، وفقًا لتصريحات السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، نحو 6 مليارات دولار فقط، وسيتم الانتهاء من الإفراج عنهم خلال الفترة المقبلة تباعًا. وأكد السفير نادر سعد أن هذه الإفراجات دليل على أن الحكومة لديها ما يكفى من العملة الصعبة ما مكنها من التدخل لاتخاذ إجراءات لإتمام هذه العمليات فى فترة وجيزة، وقد أحدثت تلك القرارات صدمة للسوق الموازى وكبدت المضاربين على الدولار خسائر كبيرة.

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