وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف بـ81 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن نصيب مستلزمات الأعلاف من السلع المفرج عنها بالموانئ المصرية يومى الأربعاء والخميس الماضيين، بلغ نحو 81 مليون دولار، وجرى الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بالتنسيق مع البنك المركزى ومن خلال القطاع المصرفى.





جاء ذلك فى إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة فى الموانئ تباعا، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإفراج عن بضائع بنحو 300 مليون دولار يومى الأربعاء والخميس الماضيين. وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة، بحوالى 58.4 مليون دولار، و26 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بنحو 3.4 مليون دولار. وأوضح أن إجمالى ما جرى الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2022، بلغ 1.427 مليون طن، منها 971 ألف طن ذرة، و456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالى مبلغ 713 مليون دولار.

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