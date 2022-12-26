آلة حاسبة بشرية.. «عمر والى» ابن الدقهلية الأول عالميًا فى الحساب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حصد الطفل عمر ذكى والى، بالصف الثانى الإبتدائى، ابن قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، المركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة الحساب الذهنى الدولية التابعة لليونسكو، والتى أقيمت فى تايوان.





ويعتبر "عمر" صاحب الـ 7 سنوات أذكى طالب فى العالم فى حل المسائل الحسابية المعقدة بسرعة كبيرة، دون الحاجة للاستعانة بآلة حسابية.

بدأ الطفل رحلته فى تعلم الحساب الذهنى وهو فى عمر 4 سنوات، واهتم والديه بتنميتها عن طريق إلحاقه بأحد مراكز تدريب الأطفال، وخاض أولى المسابقات الدولية بلبنان، وحصد المركز الأول، ثم مسابقة العالم بتيوان العام الماضى وحصد المركز الثانى.

يقول "عمر"، إنه أصر على دخول المسابقة العالمية هذا العام لحصد اللقب، وكثف من تدريباته ونجح فى الفوز بالمراحل الأربعة، وحصل على المركز الأول متفوقًا على 100 طفل من جميع دول العالم.

وأضاف أنه لم يتمكن من السفر للمسابقة، بسبب عدم وجود سفارة لتيوان فى مصر، وشارك فيها عبر الفيديو كونفرانس، مؤكدًا أن المشاركة أونلاين ساهمت فى زيادة تركيزه، وإبعاده عن الضغط أثناء حل المسائل الحسابية الصعبة.

وأوضح أن الحساب الذهنى يعتمد على التركيز، ويمكن لأى طفل تعلمه بسهولة بشرط أن يكون لديه الرغبة، مؤكدًا أنه يستعد حاليًا للاشتراك فى مسابقة عالمية العام المقبل، وبدأ التحضير لها.

وأكد "عمر"، أن والديه هما السبب فى وصوله للقب الطفل العبقرى، ورفع اسم مصر عاليًا فى المحافل الدولية، متمنيًا أن يصبح مهندس اتصالات مثل والده، وموجهًا لهما الشكر على دعمه فى تحقيق حلمه.