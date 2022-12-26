جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن بدء تنفيذ الدورة التدريبية الأولى بمدرسة الأمل الثانوية للصم وضعاف السمع، على أعمال التفصيل والخياطة، بواقع فصلين دراسين لـ49 طالبة، فى إطار البروتوكول الموقع بين مديرية القوى العاملة، ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.





وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، فى تقريره للوزارة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية على مجموعة من المهن تتضمن (زخرفة ـ نجارة ـ مشغولات جلدية ويدوية ـ الحاسب الآلى ـ خياطة وملابس ـ طباعة ـ مهارات إنتاج المخبوزات والحلويات)، بمقر المدارس التابعة لإدارة التربية الخاصة بمدينة أسيوط. وأضاف مدير المديرية أنه تفقد سير وانتطام العمل بالتدريب المنعقد بالمدرسة، واطمأن على عدم وجود أى معوقات تواجه سير التدريبات، كما نقل لإدارة المدرسة وللطالبات تحيات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وتمنياته بالتوفيق واهتمامه بتأهيل الشباب من الجنسين من ذوى الهمم لسوق العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: بروتوكول تعاون مع التعليم لتدريب ذوى الهمم بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.