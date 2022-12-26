ما أسباب الإصابة بتورم الأطراف؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - يعد تورم الأطراف أحد أعراض تراكم كمية زائدة من السوائل في الأنسجة، وهو حالة شائعة عند كبار السن والحوامل، وقد يكون السبب بسيطًا، مثل الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، أو الحساسية، أو زيادة تناول الملح.

كذلك يمكن أن يكون تورم الأطراف ناتجًا عن تناول بعض الأدوية، مثل علاج الضغط الدم المرتفع، والمسكنات، ومضادات الالتهابات الستيرويدية وغير ستيرويدية، وعلاج مرض السكري، وعلاج الاكتئاب أو الصرع، وقد تختفي الأعراض ذاتيًا بعد عدة أيام، أو تستلزم توقف العلاج بعد مراجعة مقدم الرعاية.

تؤكد هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية قبل تناول أو وقف استخدام أي دواء وصفي، واستشارة الصيدلي لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامها، والآثار الجانبية، والتفاعلات الدوائية المحتملة، وطريقة تجنبها.