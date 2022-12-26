القوى العاملة : بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم لتدريب ذوى الهمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ، بشأن بدء تنفيذ الدورة التدريبية الاولى بمدرسة الأمل الثانوية للصم وضعاف السمع على أعمال التفصيل والخياطة بواقع فصلين دراسين لـ ٤٩ طالبة فى إطار البروتوكول الموقع بين مديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط .

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزارة، ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ عدداً من الدورات التدريبية على مجموعة من المهن تتضمن (زخرفة ـ نجارة ـ مشغولات جلدية ويدوية ـ الحاسب الآلي ـ خياطة وملابس ـ طباعة ـ مهارات إنتاج المخبوزات والحلويات) وذلك بمقر المدارس التابعة لإدارة التربية الخاصة بمدينة أسيوط .

وأضاف مدير المديرية انه تفقد سير وانتطام العمل بالتدريب المنعقد بالمدرسة، واطمأن على عدم وجود أي معوقات تواجه سير التدريبات، كما نقل لإدارة المدرسة وللطالبات تحيات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وتمنياته بالتوفيق واهتمامه بتأهيل الشباب من الجنسين من ذوي الهمم لسوق العمل .