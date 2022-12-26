وأضاف الوزير - تعقيبًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبو رواش- أن هناك صندوقا لدعم الأسرة المصرية وهو يتكفل بدعم الأسرة فى أوقاتها الحرجة، وستسهم الحكومة فى هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.
وحول نسب الطلاق قال مروان إن نسبة الطلاق كانت سابقا تتم المقارنة بين نسبة الطلاق من عام 65 حتى اليوم، بالزواج الذى تم فى عام واحد، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى 37%، وهذا غير صحيح، مبينا فى الوقت نفسه أن الإحصائيات حاليا توضح أن أعلى نسبة طلاق تكون فى العامين الأول والثانى من الزواج، وتنخفض بعد ذلك نسبة الطلاق.
وتابع: "أن اللجنة القائمة حاليا على إعداد قانون الأسرة استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفسى شهير وعالمة اجتماع وعالم مالى، وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتى"، مشيرا إلى أن كل إجراء وضع فى القانون كان هناك الرد العلمى فى هذا سواء فى الاستضافة أو الرؤية أو الحضانة، ولا يتأثر أحدا بها، ونحن نضع أحكاما موضوعية لتنظيم مسائل الأسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العدل: حصلنا على موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء بشأن توثيق الطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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