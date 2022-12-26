«وعى» ينظم ورشة عمل «من أجل التنمية والحياة الكريمة»

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء الذى عقد على مدى عدة جلسات عمل آليات توحيد وتكامل رسائل التوعية الاجتماعية لقضايا الأسرة المصرية المختلفة، وقواعد التربية الأسرية الإيجابية وتنمية الأسرة والسكان والاستشارات الأسرية وإعداد المقبلين على الزواج خصوصا للأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار مبادرة "وعى من أجل التنمية والحياة الكريمة"، التى أطلقتها وزارة التضامن فى مارس 2022، بمشاركة كل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية وتهدف إلى توحيد وتكامل رسائل التوعية الاجتماعية العلمية والدينية والقانونية الموجهة للمواطن والمواطنة المصرية، وتقديم خطاب دينى مستنير يستجيب لتحديات الواقع التى تواجه الأسرة المصرية.

وأضافت القباج أن تكامل وتوحيد رسائل التوعية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية يساهم فى تعزيز الوعى المجتمعى وتطوير السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين من أجل تحسين كل مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة المصرية، وتوفير الحياة الكريمة.

وأفادت القباج بأن الهدف النهائى هو الوصول برسائل سهلة ومتكاملة من خلال خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للجمهور، ونشرها من خلال الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة والجمعيات الأهلية والحملات الإعلامية على السوشيال الميديا والإعلام الجماهيرى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى لبرنامج "وعى" إلى أن ورشة العمل بدأت بعرض من خبراء وزارة التضامن حول الإحصائيات الوطنية التى ترصد الظواهر الاجتماعية التى تهدد كيان الأسرة المصرية مثل "الطلاق والعنف الأسرى والعنف ضد الأطفال والنساء وزيادة عدد الأطفال في الأسرة والمؤشرات الصحية والتعليمية للأسرة المصرية"، ومن ثم عرض لرسائل التوعية الاجتماعية والعملية والقانونية التى يقدمها برنامج وعى للجمهور.

وأضافت أنه من خلال مجموعات العمل الصغيرة ناقش رجال الدين الإسلامى والمسيحى هذه الحقائق والرسائل الاجتماعية وقدموا رسائل التوعية الدينية الصادرة من المؤسسات الدينية فى القضايا المجتمعية المختلفة، وبذلك تتكامل الرسائل وتتفاعل بشكل إيجابى.

وأشار الدكتور مجدى عاشور، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتوعية الدينية، إلى أهمية هذه الورش فى تعميق الفهم والعلاقات المشتركة بين رجال الدين والإسلامى والمسيحى، واكتشاف القيم الدينية المشتركة الإسلامية والمسيحية الداعمة لحماية الأسرة وتنمية الإنسان فى كل المجالات ونبذ الأفكار والممارسات المجتمعية السلبية.

كما أكد القس يوحنا جمال، ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة تثمن هذه الجهود التى تبذلها وزارة التضامن من أجل تعميق وتكامل رسائل الوعى المشتركة، وأهمية المشاركة أيضا فى برامج مشتركة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية فى كل المناطق.

وشهدت الورشة مشاركة الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى، ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، سفير برنامج "مودة"، الذى قدم خبرات مهمة لرجال الدين فى كيفية التعامل مع مستجدات التحديات الأسرية بروح عصرية، والدكتور محمد سيد الوردانى، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر الشريف، الذى استعرض خبرات إعلامية مختلفة للوصول إلى الشباب والجهور باللغة الإعلامية التى يفهمها.

واستعرض الدكتور مجدى حلمى، مستشار برنامج "وعى" الرسائل الأساسية لبرنامج التربية الأسرية الإيجابية، كما تناول الدكتور عاطف الشيتانى، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للصحة الإنجابية والمشروطية الصحية، موضوع تنمية الأسرة والسكان الرسائل العملية والاجتماعية الأساسية.

وقدمت الدكتور راندا فارس، مدير برنامج "مودة" وخبراء البرنامج الرسائل المتكاملة النفسية والصحية والقانونية لدعم الشباب المقبلين على الزواج.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أطلقت برنامج "وعى" الذى يتكون من 12 رسالة تهدف إلى تحسين الممارسات الإيجابية التى تُعلى من حقوق الأطفال والنساء وذوى الإعاقة بما يشمل صحة المرأة والطفل، والتربية الإيجابية، وإعلاء قيمة التعليم، ومناهضة ختان الإناث لبرنامج التربية الأسرية الإيجابية والزواج المبكر والاكتشاف المبكر للإعاقة والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

ويؤكد البرنامج على حماية الشباب والنشء من العادات الخاطئة مثل تعاطى الإدمان والهجرة غير الشرعية.