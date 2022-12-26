جامعة القاهرة: بدء تشغيل جهاز المعجل الخطى بالمعهد القومى للأورام

جدة - نرمين السيد - بدأ مستشفى أورام الثدى بالتجمع الأول التابع للمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة، فى التشغيل التجريبى لجهاز المعجل الخطى، والذى يعد أحدث ما يتوافر من تكنولوجيا بمجال العلاج الإشعاعى نظرًا لما يقدمه الجهاز من تقنيات علاجية متطورة ودقيقة.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فى تصريح له اليوم، أن بدء التشغيل التجريبى لجهاز المعجل الخطى بمستشفى أورام الثدي، يمثل نقلة نوعية فى مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى، حيث من المتوقع أن يستفاد من خدمات العلاج الإشعاعى نحو 70 مريض يوميًا، من خلال نخبة متميزة من الأطباء والفيزيائيين والفنيين والتمريض المدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، مشيرًا إلى أن تكلفة الجهاز مليونى دولار أمريكى وبتبرع من البنك الأهلى المصرى.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو سمرة، عميد المعهد القومى للأورام، إن جهاز المعجل الخطى يتيح عددا من التقنيات المتطورة والتى ستتيح مجالا وفرصًا أوسع للبحث العلمى وتطوير تقنيات العلاج للوصول بأعلى درجات الكفاءة والدقة العلاجية، مثل التشعيع الكلى للجسم، والتشعيع الكلى للجلد، وتقنية FFF والتى تختصر زمن العلاج بشكل كبير، وتقنية IMRT والتى تضمن أعلى دقة فى العلاج، ومنظومة Active Breathing Coordinator لضبط مستويات تنفس المريض أثناء العلاج، وأحدث منظومة للتخطيط وحساب الجرعات الإشعاعية MONACO.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعمل على قدم وساق لتطوير مستشفى أورام الثدى بالتجمع الأول، والذى تُجرى به توسعات كبيرة وزيادة الطاقة الاستيعابية، تشمل تطوير البنية التحتية والطبية، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائى.