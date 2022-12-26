مبادرة السمعيات.. الصحة تفحص 12 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا فى نوفمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبى على 12 ألفا و484 طفلًا حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بكل مدن ومراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضى.





جاء ذلك فى إطار مبادرة "السمعيات" إحدى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حرصا على صحة الطفل المصرى، وتحت رعاية أسامة القاضى، محافظ المنيا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مبادرة "السمعيات" تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكل مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبى على 12 ألفا و484 طفلًا من الأطفال حديثى الولادة خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأضاف الدكتور محمد سمير، مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، مشيرا إلى أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، موضحا أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.