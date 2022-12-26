مصر تدخل موسوعة «جينيس» بتوعية 523 طفلا مصابا بالسكر من النوع الأول

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال احتفالية، ختام فعاليات التوعية بداء السكرى، فى شهر نوفمبر 2022، وإعلان تسجيل رقم قياسى جديد للمصاحبين لمرض السكرى، بتوعية 523 طفلا مصابا بمرض السكر من النوع الأول، بأضرار المرض، وتنظيم برامج توعوية وتثقيفية للوقاية من المرض، وطرق التغذية الصحية والتعايش معه، وذلك تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمى لمرض السكر، ومرور 100 عاما على صناعة أول جرعة من عقار الأنسولين.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعرض فيلم قصير يتضمن برامج التثقيف الصحية والتوعوية، بهدف نشر الوعى والثقافة الصحية والغذائية، للحد من مضاعفات مرض السكر، وذلك خلال 30 يوما توعويا خلال شهر نوفمبر الماضى، ومن أهم هذه الفعاليات التوعوية، إطلاق حملة «برة الدايرة أحلى» على منصات التواصل الاجتماعى، وتثقيف أكثر من 3500 مصاحب للسكر، بـ15 محافظة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة سعيا لخفض أعداد المصابين بمرض السكر، على رأسها إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، تحت شعار (100 مليون صحة)، والمعنية بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والتثقيفية لمرضى السكر.

وأضاف الوزير أن الدولة تتبنى خطة استراتيجية لدعم ورفع كفاءة النظم الصحية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لرفع المناعة المجتمعية، مؤكدا أن الفترات المقبلة، ستشهد تعاونا فى مجال الأبحاث العلمية للتعرف على التركيبة الجينية للمجتمع المصرى، ودراسة سلوكياته للتحديد الأسباب المؤدية مرض السكر.

وبدوره أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، تضع على عاتقها مسؤولية التصدى للأمراض المزمنة ومكافحتها، وعلى رأسها المصاحبين للسكر من فئات كبار السن والصغار، لتخفيف العبء على المرضى والمجتمعات، موضحا أن مظلة التأمين الصحى تغطى ما يقرب من 10 ملايين مواطن من مرضى السكر، حيث يتوفر لهم العلاج والفحوصات الطبية.

وتابع أن هناك حزمة من الخدمات المتطورة التى تقدم لمرضى السكر، حيث يتم الاهتمام والتركيز على برامج التوعية والتثقيف الصحى للمرضى وذويهم، وبرامج للقياسات المستمرة والمتابعة، من خلال الدوائر التليفزيونية المغلقة والملصقات فى العيادات، بالإضافة إلى برامج التثقيف الصحى لطلاب المدارس بأهمية الأنماط المعيشية والتغذية السليمة، علاوة على الاهتمام بتوفير خدمات الكشف والتشخيص بكافة عيادات التأمين على مستوى محافظات الجمهورية، وإتباع أحدث أساليب العلاج الحديثة.

وأورد أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتطوير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة طبقا لأحدث البروتوكولات العالمية للمصاحبين لمرض السكرى «Type 1، Type 2»، من فئات كبار السن والأطفال، لافتا إلى تسجيل 50 ألف طفل ضمن برنامج الرعاية الصحية للأطفال المصاحبين للسكرى، بتكلفة 615 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جرى استحداث 30 مركزا نموذجيا لمرضى السكر من الأطفال، لتقديم خدمات التوعية والتشخيص والعلاج، وتشمل تلك المراكز جميع التخصصات ذات الصلة بمرض السكر مثل «الرمد، العظام، الجراحة، الكلى» بالإضافة إلى أخصائيى التغذية لتقليل المضاعفات، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحى، والدعم النفسى، مؤكدا أنه يجرى تجهيز مراكز أخرى لتشمل جميع فروع الهيئة بمحافظات الجمهورية.

ومن ناحيته، لفت الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تدعم الهيئة وتتعاون معها لتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، موضحا أن التوعية بمرض السكر هى محور اهتمام الوزارة، مؤكدا على حرص الهيئة على توفير أحدث العلاجات التى يحتاجها مصاحبين السكرى وفقا لأحدث التوصيات العالمية.

وأوضح «ضاحى» أن الهيئة لها إنجازات عديدة بهذا الملف، ومنها إطلاق مشروع «سكرى صديقي» منذ عام 2019، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطفل المصاحب للسكر، بالإضافة إلى استحداث وتطوير وميكنة مراكز السكر النموذجية، لافتا إلى تأهيل 80 مثقفة صحية بمجال السكر النوع الأول، لمتابعة الطفل بصفة دورية، وتنظيم برامج تثقيفية مستمرة بكافة العيادات مستهدفين الأطفال مصاحبين السكر وذويهم.

ومن جهته، أعرب الدكتور أيمن حسن، مدير عام شركة نوفو نورديسك ورئيس مجلس إدارة الشركة، عن بالغ سعادته للتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مشيدا بجهود الوزارة فى الارتقاء بخدماتها الصحية، ورفع كفاءة النظم الصحية، بالإضافة إلى جهودها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الانسولين، متطلعا للتعاون المثمر مع الوزارة بكافة مجالات الصحة، والمساهمة فى رفع كفاءة النظم الصحية تماشيا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.