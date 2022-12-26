محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وتفقد رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة المهندس ناجح مصطفى مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بالدقاديق بنسبة 100% وبقدرة تصل لـ100م3/الساعة ومشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بالدقايق، وإحلال وتجديد مدرسة الكلح شرق الإعدادية الجديدة ومكاتب بريد المفالسه والدقاديق وكوبرى الدقاديق بنسبة 100% لكل مشروع.

كما تفقد مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الكلح شرق، ومشروع إنشاء السوق الأسبوعى بالدقاديق بنسبة 95% لكل منهما، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بالكلح شرق بنسبة 93%، ومشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 81%.

وشدد على الالتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود وعدم التهاون أو التقصير، حيث يتم تغيير واستبدال المقاوليين المنفذين لبعض المشروعات فى حالة رصد أى تباطئ فى التنفيذ، مع الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد أخر، حررت مديرية التموين بالمحافظة 76 مخالفة متنوعة شملت 28 محضرًا للمخابز البلدية و37 محضرًا بمجال الأسواق، وجارى مواصلة الحملات الرقابية والتموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية حملات على السلاسل التجارية ومحال الجملة وأماكن تخزين السلع الغذائية المختلفة؛ للسيطرة على عدم الاحتكار للسلع المتنوعة بمختلف أنحاء المدينة.

ومن ناحية أخرى، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة حالتى تعدٍ بمساحة 635 م2 بقروى عنيبة، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو فى رفع الكمر الخاص بكوبرى الإصلاح البحرية بنطاق حى شرق والذى يربط المدينة بالطريق المؤدى للقرى المجاورة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين من التكدس والتزاحم الذى كان يحدث على كوبرى كاسل الحديدى نظرًا لصغر مساحته.