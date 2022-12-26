كنيسة القديس مرقس بالإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد (صور)

جدة - نرمين السيد - احتفل مساء أمس الأقباط الكاثوليك والأنجليكان، فى الإسكندرية بعيد الميلاد المجيد، وتمت مراسم صلوات قداس العيد بمقر كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية بميدان المنشية.





وترأس قداس العيد، الدكتور سامى فوزى شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وبحضور عدد من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان. وتزينت كنائس الإسكندرية الكاثوليكية والأسقفية، بأشجار الكريسماس و"بابا نويل" للاحتفال بالعيد، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة، وعلقت الكنائس زينة أعياد الميلاد.

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