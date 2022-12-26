محافظ بورسعيد: القطاع الطبى يشهد تطورا غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن القطاع الطبى بالمحافظة يشهد تطورًا غير مسبوق، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا متابعة جميع الجهات المعنية بالدولة باستمرار لمستجدات المنظومة لتنفيذ منظومة تليق بحياة المواطن المصرى.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الإثنين، لسير العمل داخل مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل؛ للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين. وتفقد الغضبان عددًا من أقسام المستشفى للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدا بدور أطقم الأطباء والتمريض فى سرعة تقديم الخدمات، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمرضى. والتقى - خلال جولته - عددًا من المواطنين للاطمئنان عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى. من جهتهم أشاد المواطنون بالمنظومة الصحية الجديدة وتطور مستوى الأداء والخدمات داخل مستشفى الزهور، مؤكدين حدوث طفرة ملموسة فى الملف الصحى ببورسعيد.

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