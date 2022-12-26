الرئيس السيسى يطالب النخبة بإجراء حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الأحوال الشخصية الجديدة: "لما اتكلمنا عن قانون الأحوال الشخصية قولنا شوية ملامح للقانون والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين أنهم خدوا كل وجهات النظر.. وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكثر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بالجيزة: "لما اتكلمنا عن الملامح الرئيسية ده مش معناه أنكم ما تعملوش حسابكم في الحوار حوله.. لازم تعملوا حوار مجتمعي للقانون.. وزير العدل موجود معانا يكلمنا عن القانون الجديد".