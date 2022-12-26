الرئيس السيسى: أجهزة الدولة الرقابية تراقب صندوق قناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أرباح قناة السويس منذ عام 1975، بلغت حوالى 220 مليار دولار، معقبا: "بتكلم عن الافتتاح الجديد سنة 75 قناة السويس جابت 220 مليار دولار، لو حد كان شال 10 % من الرقم ه وحطه في صندوق".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية، بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة: "أمال الصندوق دخل البرلمان ليه؟.. علشان يديله حصانة برلمانية ما حدش يقدر ياخد منه ولا يتصرف فيه طبقا للمعايير اللى تم التصديق عليه بيها والقواعد اللى اتحطت وأجهزة الدولة الرقابية تفتش عليه وجهة سيادية مسؤولة عليه برضه وكل حاجة.