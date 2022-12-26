”القوى العاملة” : ميكنة خدمات ”القوى العاملة” ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - استقبلت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد وفد من وزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات بمقر ديوان عام المديرية ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بشأن ميكنة خدمات "الوزارة" و إطلاقها على منصة مصر الرقمية ، وبدء التدريبات العملية على منظومتي استخراج شهادات القيد المميكنة ، و قياس مستوى المهارة و مزاوله الحرفة المطورة، تمهيدا نحو بدء اعمال التشغيل التجريبي، لاطلاق التشغيل الفعلي لهذه الخدمات على منصة مصر الرقمية كأول محافظة رقمية على مستوي الجمهورية .

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاسراع من الانتهاء من عمليات تطوير وتحديث اعمال التحول الرقمي لمنظومات العمل بالوزارة طبقا للمعايير القياسية بما يسمح بإطلاق خدماتها الجماهيرية على منصة مصر الرقمية ، وتم مناقشة وشرح رؤية الوزارتين في التحول الرقمي، وكيفية تحويل وميكنة خدمتي كعب العمل ، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لتكون خدمات رقمية .

وأضاف مدير المديرية انه حضر الزيارة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،وخالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ و رئيس اللجنه التنفيذية لتنفيذ اعمال بروتوكول التعاون ، وهند محمد مدير مشروع ، ومحمد كمال مدير عام البنية الاساسية وتأمين المعلومات، وعبير فؤاد مديرعام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل، وياسمين ممدوح مدير عام المتابعة و التخطيط بالتدريب المهني، و من وزارة الاتصالات ، وايناس عقاب مدير المشروعات الاستراتيجية ، ومحمد عمران المنسق لاعمال المشروع ، و تيمور رضا ممثل عن الشركة المنفذة.