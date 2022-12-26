”القوى العاملة” : تعاون مشترك مع شركة غاز مصر حول السلامة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن، عقد لقاء مع ممثلى شركة غاز مصر بالمنوفية، وذلك للوقوف على أحدث التعديلات بقوانين تصاريح و ترخيص الغاز والوقوف على السلبيات والإيجابيات أثناء التطبيق ومتابعة آداء العمل لإدارة السلامة والصحة المهنية المنوطة بالتعاون مع الشركة ورسم السياسيات العامة لخطة العمل والتعاون فى الفترة المقبلة .

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، أهمية التعاون المشترك والمستمر بين القوى العاملة والغاز من أجل توفير الحماية الكافية للمواطنين والعاملين بالمحطات الخاصة بالغاز ، وضرورة التفتيش الدورى عليها من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ، وأكد ان التعاون المشترك من أجل فتح آفاق جديده للعم وتحقيقا لرؤيه مصر 2030 ومساعده المحافظة للنهوض والحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية المترددين على المحطات والعاملين داخلها وتوفير وسائل الحماية اللازمة للمواطنين .

وأضاف مدير المديرية أن أوجه التعاون بين الطرفين خاصة أثناء منح التراخيص والمتابعة المستمرة والتفتيش الدورى وتشجيع المواطنين لتحويل السيارات إلى الغاز وتوفير التوعية والارشاد للمواطنين والتوجيه حول اساليب السلامة والصحة المهنية ، بحضور المهندس هاني محمد مجاهد مدير عام منطقة المنوفية شركة غاز مصر رئيس الشركة بالمنوفية ، والمهندس أيمن محمد عبد الرشيد مدير ادارة السلامة والصحة المهنية منطقتي المنوفية والغريبة ، والمهندسة إيمان عاطف العمري مدير اداره السلامة والصحة المهنية منطقة المنوفية، والمهندس هشام صلاح مدير عام السلامه والصحه المهنيه شركة كار جاز ، والمهندسة نوران عبد الواحد اخصائى السلامة بالمنوفية