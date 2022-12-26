السيسى: أفكر فى تشكيل لجنة عليا لمراجعة سلامة فحوصات الزواج

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، أنه يفكر فى تشكيل لجنة عليا برئاسة قاض، لمراجعة سلامة التحاليل الطبية والفحوصات التى تسبق الزواج، متابعا: ليس غرضى تعقيد عملية الزواج، ولكن لطمأنة كل أم على مستقبل ذلك الزواج.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.