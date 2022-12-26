أول محافظة رقمية.. اقتراب بدء التشغيل التجريبى لميكنة الخدمات ببورسعيد 

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، بشأن ميكنة خدمات الوزارة، وإطلاقها على منصة مصر الرقمية، وبدء التدريبات العملية على منظومتى استخراج شهادات القيد المميكنة، وقياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة المطورة، تمهيدا لبدء أعمال التشغيل التجريبى، لإطلاق التشغيل الفعلى لهذه الخدمات على منصة مصر الرقمية كأول محافظة رقمية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد الونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإسراع من الانتهاء من عمليات تطوير وتحديث أعمال التحول الرقمى لمنظومات العمل بالوزارة طبقا للمعايير القياسية بما يسمح بإطلاق خدماتها الجماهيرية على منصة مصر الرقمية، وتمت مناقشة وشرح رؤية الوزارتين فى التحول الرقمى، وكيفية تحويل وميكنة خدمتى كعب العمل، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لتكون خدمات رقمية.

وأضاف مدير المديرية أنه حضر الزيارة أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وخالد رضوان، مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ ورئيس اللجنه التنفيذية لتنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، وهند محمد، مدير مشروع، ومحمد كمال، مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات، وعبير فؤاد، مديرعام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وياسمين ممدوح، مدير عام المتابعة والتخطيط بالتدريب المهنى، ومن وزارة الاتصالات، وإيناس عقاب، مدير المشروعات الاستراتيجية، ومحمد عمران، المنسق لأعمال المشروع، وتيمور رضا، ممثل عن الشركة المنفذة.