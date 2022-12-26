بابا نويل فى المطار.. ميناء القاهرة الجوى يستعد للكريسماس

جدة - نرمين السيد - وزينت شركة ميناء القاهرة الجوى كل صالات مطار القاهرة الدولى بأشجار الكريسماس وبابا نويل، وتعليق الزينات والشاشات المضيئة، بالإضافة إلى بث الإذاعات الداخلية لمقطوعة عيد الميلاد الشهيرة. يأتى ذلك لنشر أجواء الاحتفال وبث البهجة لدى المسافرين والقادمين لقضاء إجازة رأس السنة فى مصر.

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