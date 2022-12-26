السيسى: صندوق قناة السويس سيخضع للرقابة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن قناة السويس بعد حرب أكتوبر 73 لغاية النهاردة، حققت من 200 لـ 220 مليار دولار، ولو حد كان شال 10% وحطه فى صندوق، كان زماننا بنتكلم دلوقتى فى 50 مليار دولار.





وأضاف الرئيس، أن الهدف من إصدار مشروع قانون قناة السويس، وعرضه على البرلمان سيعطيه حصانة قانونية، متابعا: "لا حد يقدر ياخد منه ولا يتصرف فيه، إلا وفقا للقواعد التى سيجرى التوافق عليها"، وسيخضع للرقابة وتتولى إدارته جهة سيادية. وتابع أن الهدف من الصندوق، توفير الأموال اللازمة لتطوير القناة والدخول فى شركات لتنمية الموارد، وتوفير تنمية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد. جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

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