السيسي: ربنا وفقنا ننفذ التزام دخول البضائع بمليارات الدولارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، حول الإفراج عن البضائع والمنتجات الموجودة في الموانئ، قائلا: "ارجو وإحنا بنعلن ده.. إننا نكون موجودين وقت إطلاق القوافل والإفراج عنها، ونقول بيانات أكثر للناس".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية في محافظة الجيزة: "عاوز اطمنهم وإحنا لما قولنا ده.. ربنا سبحانه وتعالي وفقنا ننفذ الالتزام.. بنتكلم عن مليارات كتير من الدولارات.. الناس ماسكه شوية في الدولار.. لا بأس.. وإحنا معانا دولارات برضه".