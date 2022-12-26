السيسى يدعو الحكومة لإعلان حجم البضائع المفرج عنها فى الموانئ

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة حرصت على تعزيز الانتاج المحلى الذاتى من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التى يجرى استيرادها من الخارج، لتقليص الضغط على الدولار.





ودعا الرئيس السيسى، فى تعقيبه خلال افتتاح مصنعى الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بـ"أبو رواش" فى الجيزة اليوم الاثنين، الحكومة إلى الإعلان عن حجم البضائع التى سيتم الإفراج عنها فى الموانئ.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عرض عليه خطة خروج البضائع من الموانئ وسبل توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وشدد الرئيس على أهمية توفير البيانات للمواطنين، منبها بأن قلة البيانات تتيح الفرصة للشائعات.

وقال الرئيس السيسى إن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحيتاجات المحلية.

وأورد أن الغازات الطبية فى مصر كانت تكفينا إلا أن تحدى انتشار فيروس كورونا، جعلنا فى حاجة للمزيد الأمر الذى دفعنا للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاجها.

ونوه بأن افتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبى الذى من الممكن أن يحدث خلال السنوات المقبلة.

وتابع الرئيس أننا نسعى إلى سد الاحتياجات المحلية من الهيدروجين، مشددا فى الوقت نفسه على أن الدولة حرصت على تحقيق الاستقرار فى مدخلات الزراعة.