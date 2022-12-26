السيسى: حريصون على عدم إخفاء أية حقائق عن الشعب

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس إن مجمع الأسمدة الآزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية.
وأكد الرئيس ضرورة العمل على إيجاد حلول بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
وشدد الرئيس على ضرورة وجود أوعية إدخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهدا بصندوق قناة السويس، مشيرا إلى أن ايراد القناة بلغ 220 مليار دولار منذ عام 1975 وحتى الآن، لافتا إلى أنه لو تم استقطاع 10% من ذلك الإيراد ووضعه فى صندوق كان من الممكن استخدامه لتمويل مشروعات هيئة قناة السويس والتطوير فى القناة.
واستشهد الرئيس السيسى، بصندوق وزارة الصحة والسكان الذى أنشيء لتمويل المشروعات ورفع كفاءة المستشفيات فى ضوء الارتفاع فى معدلات الطلب والتكلفة فى قطاع الصحة، إلى جانب صندوق وزارة الإسكان الذى يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا.
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