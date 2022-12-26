السيسى: الدولة تحافظ قدر الإمكان على ألا تزيد الأسعار

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة إلى المصريين قائلا: "إوعوا تكونوا فاهمين إننا مش حاسين كمسئولين إن الأسعار حمل على الناس، لكن والله ما فى أكتر من كده ممكن نعمله، والدولة تحافظ قدر الإمكان على ألا تزيد الأسعار".





وأضاف: "محتاجين نتكاتف، والوقت ده المفروض يبرز فيه حرصنا على الناس، ومنرفعش الأسعار عن الناس، كل كلمة بقولها ليكم ممكن تكون عنوان تتكلموا فيه، فاهمين يعنى إيه المنتجات الغذائية اللى بتستخدمها الناس تزيد مرتين تلاتة لو لم نتخذ الإجراءات اللازمة.. مين يستحمل ده؟" جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

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