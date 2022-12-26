السيسى: الدولة تعمل على تحقيق الإنتاج المحلى الذاتى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، أن التطور الذى يحدث فى العالم جعل التعاقدات ليس بها استقرار، وبالتالى ما كنا نتعاقد عليه بتكلفة معينة زادت، مشددا على أن الدولة تعمل على تحقيق الإنتاج المحلى الذاتى.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة بحضور بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.