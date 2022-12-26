السيسى: مجمع الأسمدة الآزوتية يواكب زيادة المساحات الزراعية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تحركات الدولة فى إنشاء المصانع القومية تسهدف فى المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتى، وعدم حدوث أزمة فى المنتجات حال توقف المستورد منها .





جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة بحضور بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول محمد زكى، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

وتابع الرئيس: "التطورات الموجودة على أرض الواقع خلت مفيش استقررار فى التعاقدات، وسلاسل الإمداد خلال 3 سنوات اللى فاتت أكدت ضرروة أن يكون لدينا إنتاج ذاتى فى المستلزمات التى لا يمكن الاستغناء عنها".

وتابع الرئيس: "أنا بسمع كلام كتير.. خفضوا من المشروعات القومية علشان نخف العبء على الدولار، لا يا جماعة مش كده".

وتحدث الرئيس السيسى عن مجمع الأسمدة الآزوتية المقرر افتتاحه الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيواكب زيادة المساحات الزراعية، وسيحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات.